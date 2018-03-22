Усик поделился секретом успеха

Украинский боксер, чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик снял для своих болельщиков видео-мотиватор и поделился секретом успеха.

Видео снято во время тренировочного сбора в Барселоне, Усик разместил в Instagram.

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Никогда не откладывай планы на потом, вставай и начинай бороться за свое будущее уже сейчас! Именно постоянная работа помогла мне достичь высот и продолжать двигаться дальше,

– написал спортсмен.