Усик поделился секретом успеха
Украинский боксер, чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик снял для своих болельщиков видео-мотиватор и поделился секретом успеха.
Видео снято во время тренировочного сбора в Барселоне, Усик разместил в Instagram.
Читайте также: Как стать счастливыми: Супрун поделилась секретом
Никогда не откладывай планы на потом, вставай и начинай бороться за свое будущее уже сейчас! Именно постоянная работа помогла мне достичь высот и продолжать двигаться дальше,
– написал спортсмен.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии