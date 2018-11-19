Усик поднялся на четвертое место в рейтинге авторитетного The Ring, Ломаченко по-прежнему первый
Абсолютный чемпион мира Александр Усик поднялся на четвертую строчку рейтинга лучших боксеров независимо от весовой категории журнала The Ring.
После победы над Тони Беллью, Усик обошел казахского боксера Геннадия Головкина и занял четвертое место.
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Лидирует в рейтинге от журнала The Ring другой украинский боксер – Василий Ломаченко. Напомним, в субботу, 8 декабря, он проведет бой против Хосе Педрасы.
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Источник: 24 Канал
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