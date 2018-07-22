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Усик поднялся на седьмую позицию в рейтинге лучших боксеров мира

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Александр Усик ворвался в топ-10 лучших боксеров мира. Победа в финале всемирной суперсерии бокса над Муратом Гассиевым позволила украинцу существенно подняться в престижном рейтинге BoxRec.

В частности, абсолютный чемпион мира Александр Усик теперь занимает седьмую строчку в этом зачете.

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Четвертый, к слову, здесь Василий Ломаченко.

Василь Ломаченко
Украинский боксер Василий Ломаченко

Ну а первую позицию занимает американец Теренс Кроуфорд.

Теренс Кроусфорд
Американский боксер Теренс Кроусфорд

Что касается следующих планов украинского боксера, то расправившись со всеми соперниками в первом тяжелом весе теперь Усик не прочь попробовать свои силы среди супертяжей. И уже даже есть имя возможного соперника.

Сразу после боя Усика против Гассиев в лагере Тони Белью подтвердили, что британец готов выйти в ринг против украинца. Уже на ближайшей неделе промоутер Белью Эдди Хирный хочет начать переговоры о проведении боя.

Тоні Белью
Британский боксер Тони Белью

Напомним, в финале Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александр Усик и россиянином Муратом Гассиев победу одержал Александр Усик. Бой продлился все 12 раундов. Никто из боксеров не сумел отправить соперника в нокаут, поэтому все решали судьи.

Теги: Александр Усик Бокс Новости спорта рейтинги Василий Ломаченко
Источник: 24 канал
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