Усик поднялся на седьмую позицию в рейтинге лучших боксеров мира

Александр Усик ворвался в топ-10 лучших боксеров мира. Победа в финале всемирной суперсерии бокса над Муратом Гассиевым позволила украинцу существенно подняться в престижном рейтинге BoxRec.

В частности, абсолютный чемпион мира Александр Усик теперь занимает седьмую строчку в этом зачете.

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Четвертый, к слову, здесь Василий Ломаченко.



Украинский боксер Василий Ломаченко



Ну а первую позицию занимает американец Теренс Кроуфорд.



Американский боксер Теренс Кроусфорд



Что касается следующих планов украинского боксера, то расправившись со всеми соперниками в первом тяжелом весе теперь Усик не прочь попробовать свои силы среди супертяжей. И уже даже есть имя возможного соперника.



Сразу после боя Усика против Гассиев в лагере Тони Белью подтвердили, что британец готов выйти в ринг против украинца. Уже на ближайшей неделе промоутер Белью Эдди Хирный хочет начать переговоры о проведении боя.



Британский боксер Тони Белью

Напомним, в финале Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александр Усик и россиянином Муратом Гассиев победу одержал Александр Усик. Бой продлился все 12 раундов. Никто из боксеров не сумел отправить соперника в нокаут, поэтому все решали судьи.