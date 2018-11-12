Усик поднялся на третье место в рейтинге лучших боксеров мира

После эффектной победы над Тони Беллью (30-3-1, 20 КО) абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) поднялся на третье место в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории по версии авторитетного издания BoxRec.

Победа над экс-чемпионом мира и двукратным обидчиком Дэвида Хэя принесла Усику 135 очков, что позволило Александру совершить прыжок на пять позиций и занять в рейтинге BoxRec третью строчку.

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Рейтинг от BoxRec считается объективным, так при его составлении не учитывается человеческий фактор и место в нем с помощью специальных формул после статистического анализа выбирает компьютер.

В первой пятерке лучших боксеров мира есть и украинец Василий Ломаченко, который опустился с четвертого на пятое место.

Напомним, что 11 ноября Усик победил британца Тони Беллью. В восьмом раунде Белью пропустил мощный удар и упал на ринг. Он пытался встать, но судья остановил бой.

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