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      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Усик поднялся на третье место в рейтинге лучших боксеров мира

      87 Читати новину українською
      Александр Усик
      Александр Усик

      После эффектной победы над Тони Беллью (30-3-1, 20 КО) абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) поднялся на третье место в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории по версии авторитетного издания BoxRec.

      Победа над экс-чемпионом мира и двукратным обидчиком Дэвида Хэя принесла Усику 135 очков, что позволило Александру совершить прыжок на пять позиций и занять в рейтинге BoxRec третью строчку.

      Смотрите также: Усик – Беллью: видео боя

      Рейтинг от BoxRec считается объективным, так при его составлении не учитывается человеческий фактор и место в нем с помощью специальных формул после статистического анализа выбирает компьютер.

      В первой пятерке лучших боксеров мира есть и украинец Василий Ломаченко, который опустился с четвертого на пятое место.

      Напомним, что 11 ноября Усик победил британца Тони Беллью. В восьмом раунде Белью пропустил мощный удар и упал на ринг. Он пытался встать, но судья остановил бой.

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      Теги: Спорт Василий Ломаченко Бокс Александр Усик Усик – Белью
      Источник: 24 Канал
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