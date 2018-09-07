Усик подписал контракт с новой промоутерской компанией

Легендарный украинский боксер, олимпийский чемпион, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик подписал соглашение о сотрудничестве с новой промоутерской компанией Matchroom Boxing.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

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Указано, что контракт с Matchroom boxing подписал Александр Усик и его промоутерская компания K2 Promotions.

Контракт Усика с компанией, которая уже сотрудничает с известными боксерами Тони Белью и Энтони Джошуа, рассчитанный на несколько поединков.

Он предусматривает продвижение следующих боев украинца и трансляции их на телеканалах Skysports и DAZN.

К слову, ранее сообщалось, что следующий бой по защите титула WBA Александр Усик должен провести именно против британца Тони Белью. Поединок может состояться еще до конца 2018 года.

7 сентября на своей странице в Instagram Александр Усик поделился фотографией с изображением логотипа Matchroom Boxing и упомянул их в статье.

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