Усик подписал контракт с новой промоутерской компанией
Легендарный украинский боксер, олимпийский чемпион, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик подписал соглашение о сотрудничестве с новой промоутерской компанией Matchroom Boxing.
Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
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Указано, что контракт с Matchroom boxing подписал Александр Усик и его промоутерская компания K2 Promotions.
Контракт Усика с компанией, которая уже сотрудничает с известными боксерами Тони Белью и Энтони Джошуа, рассчитанный на несколько поединков.
Он предусматривает продвижение следующих боев украинца и трансляции их на телеканалах Skysports и DAZN.
К слову, ранее сообщалось, что следующий бой по защите титула WBA Александр Усик должен провести именно против британца Тони Белью. Поединок может состояться еще до конца 2018 года.
7 сентября на своей странице в Instagram Александр Усик поделился фотографией с изображением логотипа Matchroom Boxing и упомянул их в статье.
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