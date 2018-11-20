Усик похвастался патриотическим граффити в свою честь: фото
Абсолютный чемпион мира Александр Усик опубликовал фотографию, где он стоит на фоне граффити в его честь.
Изображение Усика с украинским флагом и трезубцем появилось в Харькове. Соответствующее фото боксер выложил у себя в Instagram.
Читайте также: Александр Усик вернется на ринг в мае
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Росберг отметил существенный прогресс команды Mercedes23 декабря 2012 , 07:44
Панама – Тунис: видео голов и моментов матча28 июня , 21:44
Рекордсмен украинского футбола раскритиковал Луческу, Палкина и Ярмоленко6 октября 2014 , 14:00
"Шахтер" и "Днепр" сыграют в одно и тоже время. Расписание матчей 26 тура УПЛ22 мая 2015 , 10:49