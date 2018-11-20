Усик похвастался патриотическим граффити в свою честь: фото

Абсолютный чемпион мира Александр Усик опубликовал фотографию, где он стоит на фоне граффити в его честь.

Изображение Усика с украинским флагом и трезубцем появилось в Харькове. Соответствующее фото боксер выложил у себя в Instagram.

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