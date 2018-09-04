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Усик показал болельщикам свой новый чемпионский пояс от IBF: видео

54 Читати новину українською
Александр Усик
Александр Усик

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик показал новый чемпионский пояс по версии IBF.

Боксер решил в прямом эфире в Instagram показать титул своим подписчикам.

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Напомним, что Александр Усик не спешит в супертяжелый дивизион, украинец готов рискнуть всеми своими поясами крузервейта, чтобы проучить британца Тони Белью. В ближайшие недели стороны боксеров подпишут контракт на бой – уверяет промоутер британца Эдди Хирн.

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Теги: Спорт Бокс Александр Усик
Источник: 24 Канал
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