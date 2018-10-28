Усик показал, как отдыхает со своими чемпионскими поясами: фото
Абсолютный чемпион мира украинец Александр Усик готовится к бою с Тони Белью. Одна из составляющих подготовки – правильный отдых.
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Отдыхает Усик во времени между тренировкой в комнате, где над кроватью висят его чемпионские пояса.
Напомним, что бой Усик – Белью официально состоится 10 ноября в Манчестере. В бою с Белью Усик проведет первую защиту пояса WBA, WBO, WBC и IBF. В случае победы Александр планирует отказаться от своих титулов и перейти в супертяжелый вес.
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Источник: 24 Канал
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