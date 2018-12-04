Усик претендует на звание лучшего спортсмена года

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) претендует на звание лучшего зарубежного спортсмена года по версии BBC.

Конкурентами Усика будут гимнастка Симоне Байлс, гольфист Франческо Молинаро и сноубордистка Эстер Ледецки.

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Впервые со времен основания награды за победителя могут голосовать респонденты за рубежом Соединенного королевства.

Отметим, что голосование завершится 15 декабря, а на следующий день в Бирмингеме состоится церемония награждения.

Проголосовать за украинца Александра Усика можно по этой ссылке.

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