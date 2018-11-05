Усик прибыл в Великобританию на бой против Белью: фото

В понедельник, 5 ноября, украинский боксер Александр Усик прибыл в Манчестер. Там в эту субботу Усик выйдет в ринг с Тони Белью.

Поединок состоится в крузервейте. По итогам боя Усик рискует потерять все свои чемпионские пояса: WBC, IBF, WBO и по версии The Ring.

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Рефери в ринге будет Терри О'Коннор. В среду, 7 ноября, состоятся открытые тренировки соперников. Букмекеры большим фаворитом встречи считают украинца. Большой вечер бокса примет Manchester Arena.

Известно, что организаторы продали почти все билеты.

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