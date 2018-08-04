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Усик признался, когда завершит боксерскую карьеру

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Усик рассказал, когда может закончить боксерскую карьеру
Усик рассказал, когда может закончить боксерскую карьеру / Фото из открытых источников

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик заявил, что намерен завершить боксерскую карьеру через 7 лет.

Об этом спортсмен рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

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В частности, он отметил, что ему нравится заниматься боксом, и он уйдет из спорта только тогда, когда перестанет испытывать восторг от него.

Ближайшая перспектива – это 7 лет. Побоксировать еще надо, позаниматься, порадоваться. Еще ряд вопросов есть, которые надо закрыть. Мне нравится это. Если я не боксирую какое-то время, мне становится трудно, мне чего-то не хватает. Мне это нужно. Когда у меня не будет этого ощущения, что меня это несет, "прет", как только я почувствую, что нет куража, тогда все,
– сказал Усик.

Напомним, в ночь на 22 июля в Москве Усик одержал победу в финале Всемирной боксерской суперсерии, поборов россиянина Марата Гассиева.

После этого премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил присвоить Усику звание Героя Украины. Эта инициатива вызвала шквал критики как в политикуме, так и в обществе, мол, героями Украины является бойцы, защищающие страну на Донбассе.

Комментируя ажиотаж вокруг возможного присвоения Усику звания Героя Украины, сам боксер заявил, что не требует наград от государства.

Теги: Новости Украины Новости спорта Бокс Александр Усик
Источник: 24 Канал
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