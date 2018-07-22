Усик признался, кому посвящает победу над Гассиевым

Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA, IBF украинец Александр Усик посвятил историческую победу над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии своим родителям, тренерам и тем, кто приобщился к его триумфу.

Об этом сообщает iSport.

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"Эту победу я хотел бы посвятить родителям. Моего отца, к сожалению, уже нет, но мне кажется он все равно видит, что происходит. Он был тем человеком, который подтолкнул меня к занятиям боксом. Он говорил, что мне нужно идти заниматься боксом и что у меня получится. Он был первым, кто в меня поверил", – отметил боксер.

По словам спортсмена, вторым отцом он считает своего первого тренера Сергея Лапина, который научил его "шагать, бить, боксировать и любить этот вид спорта".

"Еще один отец – Александр Данильченко. Это президент моего клуба, в котором я начинал занятия боксом. Который помогал, отправлял на соревнования и говорил правильные вещи. Он мне говорил, что "если ты будешь работать – у тебя все получится", – добавил Усик.

Также боксер рассказал, что уже в сборной Украины у него появился еще один отец – Анатолий Николаевич Ломаченко, под руководством которого он выиграл чемпионат Европы, мира, Олимпийские игры.

До этого турнира много людей принимало участие в моей подготовке. Их не видно, потому что они остаются за рингом. Они очень много делают. Они молодцы, мы молодцы, что это сделали. Слава Богу, что у нас все получилось. Я хочу посвятить эту победу им всем,

– подчеркнул Усик.

Напомним, в ночь на 22 июля в столице России Москве состоялся финал Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Маратом Гассиевым. Единогласным решением судей победу одержал украинец.