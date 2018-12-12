Усик признан лучшим боксером года по версии известного американского журнала

Украинский абсолютный чемпион в первом тяжелом весе Александр Усик признан лучшим боксером 2018 года по версии Sports Illustrated.

В течение последних 12 месяцев Усик выходил в ринг и одерживал победы над Майрисом Бриедисом, Муратом Гассиевым и Тони Белью.

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31-летний украинец за год смог объединить титулы WBC, WBO, WBA, IBF, стать победителем World Boxing Super Series, а также завоевать пояс журнала The Ring.

Ранее Усик вошел в четверку претендентов на получение награды лучшему иностранному спортсмену 2018 года по версии британской BBC.

После этого украинский тяжеловес поднялся на третье место в рейтинге лучших боксеров мира по версии авторитетного портала BoxRec, опередив своего соотечественника Василия Ломаченко.

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