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      Усик призвал украинцев верить в Бога, а не в патриархаты: видео

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      Александр Усик поздравил всех с Рождеством
      Александр Усик поздравил всех с Рождеством

      Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик поздравил всех украинцев с Рождеством.

      В своем обращении Усик призвал украинцев к вере в Бога. Он обратился к ним на украинском языке. По мнению боксера, главное – это вера в Бога, а не в патриархаты.

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      Я хочу поздравить всех с грядущим Рождеством. Верьте в Бога, друзья, а не в патриархаты, церкви, батюшек. Верьте в Бога. И тогда у вас все будет хорошо,
      – сказал Александр.

      А дальше Усик уже на украинском языке прочитал рождественскую колядку.

      "Мир засветился, Христос родился. Мы его славим, песни поем. А всех-всех-всех людей с праздником поздравляем. Христос родился. Славим его. С праздником, друзья", – добавил он.

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      Теги: Бокс Александр Усик Спорт
      Источник: 24 Канал
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