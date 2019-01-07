Усик призвал украинцев верить в Бога, а не в патриархаты: видео

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик поздравил всех украинцев с Рождеством.

В своем обращении Усик призвал украинцев к вере в Бога. Он обратился к ним на украинском языке. По мнению боксера, главное – это вера в Бога, а не в патриархаты.

Читайте также: Александр Усик рассказал, как он посещал военных на передовой

Я хочу поздравить всех с грядущим Рождеством. Верьте в Бога, друзья, а не в патриархаты, церкви, батюшек. Верьте в Бога. И тогда у вас все будет хорошо,

– сказал Александр.

А дальше Усик уже на украинском языке прочитал рождественскую колядку.

"Мир засветился, Христос родился. Мы его славим, песни поем. А всех-всех-всех людей с праздником поздравляем. Христос родился. Славим его. С праздником, друзья", – добавил он.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24