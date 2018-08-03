Усик прочитал свое стихотворение про Украину: видео

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинский боксер Александр Усик написал стихотворение об Украине.

По словам боксера, этот стих он написал 2 января 2018 года. Тогда он готовился к бою в полуфинале Всемирной боксерской ассоциации против Мариеса Бриедиса. Впоследствии в финале WBSS он победит россиянина Мурата Гассиева и станет абсолютным чемпионом мира, обладателем четырех чемпионских поясов WBA, WBC, WBO, IBF).

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Стоит отметить, что стихотворение написано на украинском языке.

Україна, моя Україна.

Моя сильна, моя Батьківщина.

Ти для мене, як матір для сина –

Сама рідна й навіки одна.

Ти козацького роду країна,

Богом ти на небі любима,

Батьківщина ти сильна моя

Тіло ми за тебе положим,

А душею ми з Богом завжди.

Ми за тебе рідненьку попросим

Всіх святих тебе зберегти,

І безкрайні поля без обмежень,

І вродливі ліса та поля,

Й карпатські гори високі,

І смереки стрункі, як струна.

Все в нас є: для життя та для свята,

В нас країна єдина на всіх.

Так помолимось браття ми Богу,

Щоб зберіг нас у єдності всіх.

Видео как Усик читает стихотворение об Украине

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