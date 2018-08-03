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Усик прочитал свое стихотворение про Украину: видео

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Усик прочитал стихотворение об Украине
Усик прочитал стихотворение об Украине

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинский боксер Александр Усик написал стихотворение об Украине.

По словам боксера, этот стих он написал 2 января 2018 года. Тогда он готовился к бою в полуфинале Всемирной боксерской ассоциации против Мариеса Бриедиса. Впоследствии в финале WBSS он победит россиянина Мурата Гассиева и станет абсолютным чемпионом мира, обладателем четырех чемпионских поясов WBA, WBC, WBO, IBF).

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Стоит отметить, что стихотворение написано на украинском языке.

Україна, моя Україна.
Моя сильна, моя Батьківщина.
Ти для мене, як матір для сина –
Сама рідна й навіки одна.
Ти козацького роду країна,
Богом ти на небі любима,
Батьківщина ти сильна моя
Тіло ми за тебе положим,
А душею ми з Богом завжди.
Ми за тебе рідненьку попросим
Всіх святих тебе зберегти,
І безкрайні поля без обмежень,
І вродливі ліса та поля,
Й карпатські гори високі,
І смереки стрункі, як струна.
Все в нас є: для життя та для свята,
В нас країна єдина на всіх.
Так помолимось браття ми Богу,
Щоб зберіг нас у єдності всіх.

Видео как Усик читает стихотворение об Украине

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Теги: Новости спорта Александр Усик
Источник: 24 Канал
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