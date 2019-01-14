Усик прогулялся по отелю в футболке "Динамо": видео
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик на отдыхе разгуливает в футболке киевского "Динамо".
Соответствующее видео появилось в Instagram-странице Luckypunchnet.
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Стоит отметить, что Александр Усик является давним поклонником киевского гранда.
Напомним, промоутер Александра Усика британец Эдди Хирн заявил, что у украинца есть два варианта развития карьеры. Также Хирн назвал боксеров, с которыми может сражаться Усик в 2019 году.
Источник: 24 Канал
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