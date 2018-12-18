Усик проиграл голосование за звание лучшего спортсмена года

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0,12 КО) проиграл борьбу за звание лучшего иностранного спортсмена года в мире по версии ВВС.

Победу одержал итальянский гольфист Франческо Молинари. Он в 2018 году стал первым итальянцем, который выиграл Open Championship и в составе сборной Европы обыграл США в борьбе за Ryder Cup.

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Кроме Усика и Молинари на награду претендовали американская гимнастка Симоне Байлс и чешская сноубордистка Эстер Ледецки.

Как отметили в BBC, Усик провел "блестящий" год, в котором стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе лишь за 15 боев на профи-ринге, победив Майриса Бриедиса, Мурата Гассиева и Тони Белью на их территории.

Напомним, что Александр Усик признан лучшим боксером 2018 года по версии известного американского журнала Sports Illustrated.

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