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      Усик проиграл голосование за звание лучшего спортсмена года

      112 Читати новину українською
      Александр Усик
      Александр Усик

      Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0,12 КО) проиграл борьбу за звание лучшего иностранного спортсмена года в мире по версии ВВС.

      Победу одержал итальянский гольфист Франческо Молинари. Он в 2018 году стал первым итальянцем, который выиграл Open Championship и в составе сборной Европы обыграл США в борьбе за Ryder Cup.

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      Кроме Усика и Молинари на награду претендовали американская гимнастка Симоне Байлс и чешская сноубордистка Эстер Ледецки.

      Как отметили в BBC, Усик провел "блестящий" год, в котором стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе лишь за 15 боев на профи-ринге, победив Майриса Бриедиса, Мурата Гассиева и Тони Белью на их территории.

      Напомним, что Александр Усик признан лучшим боксером 2018 года по версии известного американского журнала Sports Illustrated.

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      Теги: Спорт Александр Усик Бокс
      Источник: 24 Канал
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