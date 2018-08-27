Усик проведет бой против Белью в тяжелом весе, рискуя всеми своими поясами

Александр Усик не спешит в супертяжелый дивизион, украинец готов рискнуть всеми своими поясами крузервейта чтобы проучить британца Тони Белью.

Таким образом абсолютный Чемпион Мира решил пойти ва-банк.

Читайте также: Многогранный Усик: боксер снялся в интересной фотосессии

В ближайшие недели стороны боксеров подпишут контракт на бой, – уверяет промоутер британца Эдди Хирн.

Кроме даты поединка – а это, скорее всего, 10 ноября 2018 года – известно и кто примет титульное противостояние. Усику снова придется биться на выезде, в английских Лондоне, Манчестере или Ливерпуле.

Впрочем, это не слишком влияет на статус украинца в кодировках букмекеров. Шансы чемпиона на победу оценивают скромным коэффициентом 1.15, а Белью – в соотношении пять к одному.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24