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      Усик проведет бой с Лебедевым, или поднимется в супертяжелый вес, – промоутер

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      Эдди Хирн рассказал, что проведет встречу с Усиком
      Эдди Хирн рассказал, что проведет встречу с Усиком / frontproofmedia.com

      Промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) британец Эдди Хирн заявил, что у украинца есть два варианта развития карьеры. Также Хирн назвал боксеров, с которыми может сражаться Усик в 2019 году.

      По словам промоутера, все решится во время их встречи в Нью-Йорке (США).

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      "У нас запланирована встреча в Нью-Йорке на следующей неделе, чтобы определиться со следующим соперником Усика и датой боя. Он или остается в первом тяжелом весе и проводит бой с Денисом Лебедевым, или поднимается до супертяжелого веса", – цитирует Хирна ESPN.

      Он также отметил, что в 2019 году возможен бой с чемпионом IBF в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (13-0, 13 КО), который заинтересован в переходе в тяжелый вес, чтобы бросить вызов украинцу.

      Хирн предусматривает, что Усик в конце концов бросит вызов чемпиону WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22-0, 21 КО).

      Напомним, что промоутер Александра Усика (16-0, 12 КО) Александр Красюк назвал вероятных соперников для украинца. В этом перечне сразу два российских боксера.

      Теги: Спорт Бокс Александр Усик
      Источник: 24 Канал
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