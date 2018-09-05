Усик провел спарринг с Кличко: фото
Абсолютный чемпион мира Александр Усик продолжает поддерживать физическую форму. На этот раз он провел спарринг с Владимиром Кличко.
Соответствующее фото размещено на странице самого боксера.
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"Великолепный спарринг, с большим чемпионом", – подписал фото Усик.
Источник: 24 Канал
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