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Усик провел спарринг с Кличко: фото

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Александр Усик
Александр Усик

Абсолютный чемпион мира Александр Усик продолжает поддерживать физическую форму. На этот раз он провел спарринг с Владимиром Кличко.

Соответствующее фото размещено на странице самого боксера.

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"Великолепный спарринг, с большим чемпионом", – подписал фото Усик.

 

Теги: Спорт Владимир Кличко Александр Усик Бокс
Источник: 24 Канал
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