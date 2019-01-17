Усик радикально поменял прическу: фото
17 января 2019 года абсолютному чемпиону мира по боксу Александру Усику исполнилось 32 года. Утро в свой день рождения он начал со смены имиджа.
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Усик в своем Instagram выложил фото, как у него за один день изменилась прическа. При этом дважды. Сначала он оставил себе только казацкий чуб, а потом побрился налысо.
Стоит отметить, что свой день рождения Усик встретил на Бали.
Источник: 24 канал
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