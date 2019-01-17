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      Усик радикально поменял прическу: фото

      87 Читати новину українською
      Александр Усик
      Александр Усик

      17 января 2019 года абсолютному чемпиону мира по боксу Александру Усику исполнилось 32 года. Утро в свой день рождения он начал со смены имиджа.

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      Усик в своем Instagram выложил фото, как у него за один день изменилась прическа. При этом дважды. Сначала он оставил себе только казацкий чуб, а потом побрился налысо.

      Стоит отметить, что свой день рождения Усик встретил на Бали.

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      Теги: Спорт Бокс Александр Усик
      Источник: 24 канал
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