Усик рассказал, о чем разговаривал с Гассиевым во время поединка

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) рассказал, что во время его боя в финале WBSS с россиянином Муратом Гассиевым (26-1, 19 КО) он несколько раз обращался к оппоненту.

Об этом сам Усик рассказал в интервью Boxing.ua.

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Да, я разговаривал с ним. Когда он бил меня ниже пояса, в бедро или еще куда-то, я попросил его. Я сказал ему: "Мурат, зачем ты это делаешь? Не надо этого делать". Он развел плечи и сказал: "Извини". Я не думаю, что это было намеренно. Но тем не менее я с ним разговаривал,

– сказал украинский боксер.

Напомним, в ночь на 22 июля в Москве состоялся финал Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Маратом Гассиевым. По единогласному решению судей победу одержал Усик.