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      Усик рассказал о поездках в Крым и Москву, а также ответил, гражданином какой страны он является

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      Александр Усик уверяет, что у него только один украинский паспорт
      Александр Усик уверяет, что у него только один украинский паспорт / Getty Images

      Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик сообщил, что с радостью посещает оккупированный Крым, когда у него появляется такая возможность, и не гнушается поездками в Москву. В то же время он подчеркнул, что является гражданином только одной страны.

      Об этом боксер рассказал в комментарии BBC.

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      В частности, спортсмен отметил, несмотря на то, что его семья живет в Киеве, он, когда появляется такая возможность, ездит в оккупированный Крым, поскольку там у него осталось много друзей и живут родные: сестра, племянники, кумовья.

      "Это мой дом. Конечно, я езжу туда, как только у меня появляется возможность и время, я беру машину и еду туда. На обоих контрольных пунктах ко мне относятся с уважением, даже способствуют быстрому прохождению. И я быстренько пересаживаюсь на машину, которая меня ждет, и еду домой", – отметил Усик.

      Как заверил боксер, у него только один паспорт – паспорт гражданина Украины.

      "По законодательству мы не имеем права в Украине иметь двойное гражданство. Тройное можем, а двойное – нет", – иронично объяснил чемпион.

      Также он рассказал, что бывал несколько раз в Москве.

      "Последний раз, когда был на поединке (против Гассиева – 24 канал), до этого ездил к товарищу на день рождения", – добавил Усик.

      Напомним, ранее Александр Усик поразил новым ответом на вопрос: "Чей Крым?". По его словам, Крым – Божий, и все зависит от народа и "воли Господней".

      Теги: Новости Украины Москва Аннексия Крыма Бокс Спорт Александр Усик Новости политики
      Источник: 24 Канал
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