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Усик сделал комплимент в адрес скандального пропагандиста Шария

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Усик назвал Шария "красавчиком"
Усик назвал Шария "красавчиком" / Коллаж 24 канал

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик одобрительно высказался о деятельности пророссийского журналиста и блогера Анатолия Шария.

Об этом сообщает Depo.Сектор.

Так, в Киеве во время пресс-конференции Усика и его промоутера Александра Красюка представители команды Шария поставили боксеру вопрос относительно его критиков. Отвечая, Усик сказал: "Анатолий – красавчик, кстати. Видел, как он критиков "растыкивает".

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"Хочу попросить: пусть они соберут людей недовольных, которым я не нравлюсь. Я с ними выйду. Вот сколько их будет – я один против них драться. Они сходят с ума. Что-то пишут, обзываются. Это безумие", – ответил Усик на вопрос о своих критиков.

Кто такой Анатолий Шарий?
Пророссийский журналист и блогер, бежал из Украины в 2012 году и попросил политическое убежище в Литве. Он находился под двумя подписками о невыезде, но по чужому паспорту отправился в Москву, а затем – в Нидерланды. Был объявлен во всеукраинский розыск.

С конца 2013 года Шарий активно критикует действия украинской власти и занимает откровенно пророссийскую позицию. Называет себя "борцом с украинской пропагандой", якобы развенчивая фейки, публикуемые в украинских СМИ. Уже несколько лет журналист скрывает свое местонахождение от украинских правоохранительных органов.

Теги: Новости Украины Новости спорта журналисты Российская пропаганда Бокс Александр Усик
Источник: 24 Канал
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