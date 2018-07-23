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УСИК – ГАССИЕВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Усик смог нейтрализовать главное оружие Мурата, – Валуев о причинах поражения Гассиева

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Николай Валуев
Николай Валуев

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев прокомментировал победу Александра Усика (15-0, 11 КО) над Муратом Гассиевым (26-1, 19 КО) в финале WBSS.

Российский боксер считает, что абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе Усику удалось нейтрализовать главное оружие Гассиева – удары по корпусу и печени.

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Я узнал, что Мурат длительное время готовился в условиях среднегорья, оказалось, что он и спустился оттуда совсем недавно. Для меня это довольно странно, потому что, когда готовились мы, то специально закладывали определенное время на акклиматизацию. Думаю, это могло сказаться. Также важно, что Усик смог нейтрализовать главное оружие Мурата – удары по корпусу и печени. Безусловно, Гассиев еще очень молодой и потенциал у него большой, – сказал Валуев.

Напомним, в финале Всемирной боксерской суперсерии между украинецем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым победу одержал Александр Усик. Бой продлился все 12 раундов. Никто из боксеров не сумел отправить соперника в нокаут, поэтому все решали судьи.

Теги: Новости спорта Александр Усик Усик – Гассиев
Источник: 24 Канал
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