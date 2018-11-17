Усик сохранит свои пояса при переходе в супертяжелый дивизион

Александр Красюк, промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО), заявил, что украинец не спешит расставаться с титулами и сохранит их даже при переходе в супертяжелый дивизион.

Об этом Красюк сообщил в интервью YouTube-каналу VideoBoxing.

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По нескольким версиям Усик является суперчемпионом, поэтому у него будет 18 месяцев, по праву, для того, чтобы провести обязательную защиту. А это значит, что если он принимает решение драться в другой весовой категории, пояса будут оставаться за ним. Мы не будем спешить избавляться от поясов,

– сказал Красюк.

Отметим, что главным фаворитом на бой с Александром Усиком в Великобритании считается Диллиан Уайт (24–1, 17 КО), которого в декабре ждет интригующий реванш с Дереком Чисорой (29–8, 21 КО).

Напомним, что Усик одержал победу над Тони Белью (30–3–1, 20 КО), отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Таким образом украинец защитил все чемпионские титулы в тяжелом весе.

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