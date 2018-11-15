Усик стал героем странного мультфильма: видео

О поединке абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) и британца Тони Беллью (30-3-1, 20 КО) сняли забавный мультипликационный ролик.

Автором видео стала студия анимации Mojahed Fudailat, которая регулярно делает мультики про главные бои в боксе и смешанных единоборствах.

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Усик в новом мультфильме только боксирует и не говорит, тогда как его соперник много болтает во время боя. После нокаута Усик сошелся взглядом с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, бой против которого является для украинца главной целью на новом этапе его карьеры.

Напомним, что 11 ноября Александр Усик победил британца Тони Беллью. В восьмом раунде Беллью пропустил мощный удар и упал на ринг. Он пытался встать, но судья остановил бой.

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