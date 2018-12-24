Усик стал лучшим боксером 2018 по версии Yahoo

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, украинец Александр Усик стал лучшим боксером 2018 по версии портала Yahoo. В финальном голосовании он обошел чемпиона мира в легчайшем весе Наойя Инуэ.

Об этом свидетельствует информация на сайте Yahoo Sports.

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Среди претендентов на звание лучшего боксера в этом году были Василий Ломаченко, Реджис Прогрейс, Хосе Карлос Рамирес, Сауль Альварес, Кларисса Шилдс, Эррол Спенс, Теренс Кроуфорд и Майки Гарсия.

К слову, ранее стало известно, что Усик стал лучшим боксером 2018 года еще и по версии авторитетного американского телеканала ESPN.