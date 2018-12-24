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      Усик стал лучшим боксером 2018 по версии Yahoo

      12 Читати новину українською
      Александр Усик
      Александр Усик / 24 канал

      Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, украинец Александр Усик стал лучшим боксером 2018 по версии портала Yahoo. В финальном голосовании он обошел чемпиона мира в легчайшем весе Наойя Инуэ.

      Об этом свидетельствует информация на сайте Yahoo Sports.

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      Среди претендентов на звание лучшего боксера в этом году были Василий Ломаченко, Реджис Прогрейс, Хосе Карлос Рамирес, Сауль Альварес, Кларисса Шилдс, Эррол Спенс, Теренс Кроуфорд и Майки Гарсия.

      К слову, ранее стало известно, что Усик стал лучшим боксером 2018 года еще и по версии авторитетного американского телеканала ESPN.

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      Теги: Спорт Василий Ломаченко рейтинги Бокс Александр Усик Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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