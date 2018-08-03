Усик стал лучшим боксером мира в июле по версии WBA

Украинский боксер тяжеловес, абсолютный чемпион мира Александр Усик стал лучшим боксером июля при версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

"Александр Усик – боксер месяца в июле 2018", – сообщается на сайте ассоциации.

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В ночь на 22 июля в Москве состоялся финал Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Маратом Гассиевым. По единогласному решению судей победу одержал Усик.



Благодаря этой победе Усик стал единственным активным абсолютным чемпионом мира и получил звание боксера мира в июле по версии WBA.

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