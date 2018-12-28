Усик танцем Майкла Джексона попытался покорить Нью-Йорк: видео

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик порадовал своих поклонников очередным видео.

На своей странице в Instagram непобедимый украинский боксер поделился видео из Нью-Йорка.

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Как известно, Александр летал в США, чтобы поддержать украинского чемпиона мира по версиям WBA/WBO в легком весе Василия Ломаченко в бою против Хосе Педрасы.

Усик опубликовал видео, как он танцует на улицах Нью-Йорка. Ролик сопровождается известной песней американского певца Майкла Джексона.

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