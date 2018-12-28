Усик танцем Майкла Джексона попытался покорить Нью-Йорк: видео
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик порадовал своих поклонников очередным видео.
На своей странице в Instagram непобедимый украинский боксер поделился видео из Нью-Йорка.
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Как известно, Александр летал в США, чтобы поддержать украинского чемпиона мира по версиям WBA/WBO в легком весе Василия Ломаченко в бою против Хосе Педрасы.
Усик опубликовал видео, как он танцует на улицах Нью-Йорка. Ролик сопровождается известной песней американского певца Майкла Джексона.
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Источник: 24 Канал
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