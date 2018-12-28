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      Усик танцем Майкла Джексона попытался покорить Нью-Йорк: видео

      147 Читати новину українською
      Александр Усик
      Александр Усик / WBSS

      Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик порадовал своих поклонников очередным видео.

      На своей странице в Instagram непобедимый украинский боксер поделился видео из Нью-Йорка.

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      Как известно, Александр летал в США, чтобы поддержать украинского чемпиона мира по версиям WBA/WBO в легком весе Василия Ломаченко в бою против Хосе Педрасы.

      Усик опубликовал видео, как он танцует на улицах Нью-Йорка. Ролик сопровождается известной песней американского певца Майкла Джексона.

       

       

       

       

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      Теги: Бокс Александр Усик Спорт
      Источник: 24 Канал
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