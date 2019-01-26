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      Усик в мае проведет бой в новой весовой категории

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      Усик в мае проведет бой в супертяжелом весе
      Усик в мае проведет бой в супертяжелом весе / boxingscene.com

      Промоутер Александр Красюк (K2 Promotions Ukraine) заявил, что цель действующего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе украинца Александра Усика – звание короля в супертяжелом весе. Первый шаг к заветной цели будет сделан в мае в США.

      Ожидается, что украинец дебютирует в рамках супертяжелой весовой категории.

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      "Цель Усика – стать королем в супертяжелом весе. Если для достижения этой цели ему хватит одного года, будет вообще здорово. Если же нет, мы будем поэтапно двигаться в этом направлении. До тех пор, пока он не соберет в своих руках все чемпионские титулы хэвивейта (Супертяжелый вес – Спорт24). Но сейчас у нас другая задача. сейчас мы работаем над дебютом, стартом в хэвивейта ", – сказал Красюк в интервью BoxingScene.

      Промоутер подтвердил, что следующий бой украинец практически точно проведет в США.

      "Мы встречались в Нью-Йорке. Я, Эдди Хирн и менеджер Усика Эгис Климас. Планировали его следующие шаги. На данный момент, скорее всего, Усик выйдет в ринг где-то в середине мая в США", – заявил промоутер Усика.

      По словам Красюка, поиск оппонента продолжается. "С соперником пока не определились. Но мы выбираем. Выбираем среди лучших боксеров-супертяжеловесов с именем. Его дебют в супертяжелом весе покажет, насколько он к этому готов. А уже после боя мы примем окончательное решение – переходить в хэвивейт или продолжать боксировать в крузервейте (до 90,7 кг)", – рассказал Красюк.

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      Теги: Бокс Спорт Александр Усик
      Источник: 24 Канал
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