Усик в мае проведет бой в новой весовой категории

Промоутер Александр Красюк (K2 Promotions Ukraine) заявил, что цель действующего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе украинца Александра Усика – звание короля в супертяжелом весе. Первый шаг к заветной цели будет сделан в мае в США.

Ожидается, что украинец дебютирует в рамках супертяжелой весовой категории.

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"Цель Усика – стать королем в супертяжелом весе. Если для достижения этой цели ему хватит одного года, будет вообще здорово. Если же нет, мы будем поэтапно двигаться в этом направлении. До тех пор, пока он не соберет в своих руках все чемпионские титулы хэвивейта (Супертяжелый вес – Спорт24). Но сейчас у нас другая задача. сейчас мы работаем над дебютом, стартом в хэвивейта ", – сказал Красюк в интервью BoxingScene.

Промоутер подтвердил, что следующий бой украинец практически точно проведет в США.

"Мы встречались в Нью-Йорке. Я, Эдди Хирн и менеджер Усика Эгис Климас. Планировали его следующие шаги. На данный момент, скорее всего, Усик выйдет в ринг где-то в середине мая в США", – заявил промоутер Усика.

По словам Красюка, поиск оппонента продолжается. "С соперником пока не определились. Но мы выбираем. Выбираем среди лучших боксеров-супертяжеловесов с именем. Его дебют в супертяжелом весе покажет, насколько он к этому готов. А уже после боя мы примем окончательное решение – переходить в хэвивейт или продолжать боксировать в крузервейте (до 90,7 кг)", – рассказал Красюк.

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