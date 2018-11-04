Усик в стиле "Бригады" отправился на бой с Белью: видео

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) отправился на поединок против Тони Белью (30-2-1, 20 КО).

В своем Facebook украинец поделился видео, где он на Bentley с именными номерами TEAMUSYK и под песню из сериала "Бригада" едет в аэропорт "Борисполь", откуда отправится в Манчестер, пишет Xsport.

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Отметим, что позже видео было удалено с подтвержденного аккаунта боксера, но осталось в интернете.

Напомним, что бой Усик – Белью состоится 10 ноября в Манчестере. На кону поединка будут стоять все пояса украинца.

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