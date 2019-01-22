Усик во время отдыха стал спасателем на Бали: видео

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (16-0, 12 КО) показал, что может справляться не только со своими оппонентами на боксерском ринге.

Во время отдыха на Бали Усик помогает местным жителям. На видеоролике Александр помог местным жителям убрать дерево, из-за которого было полностью парализовано движение на дороге. Люди, которые находились рядом, были восторге от действий украинца.

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"Железный дровосек", "Саша, добавляй ножку и корпус, когда рубишь, пойдет быстрее", "Первый соперник в Heavyweight" – оставили восторженные комментарии болельщики под видео, размещенном на совместной странице Василия Ломаченко и Александра Усика в Instagram.

Напомним, что дата следующего поединка абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика уже согласована, и впоследствии промоутер Эдди Хирн ее сообщит.

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