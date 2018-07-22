Усик воскликнул после боя "Батя в здании!"

Пользователи Facebook неоднозначно отреагировали на победу Александра Усика. А все из-за его возгласа после боя – "Батя в здании".

Корреспонденты уверены, что такой комментарий был лишним.

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Ведь это цитата – из рэп-песни российского видео-блогера Юрия Хованского, который поддержал агрессию Путина в Украине. Эта фраза давно стала мемом, и означает – я тут за главного.

Фрагмент видео с этими словами из песни Юрия Хованского

К слову, чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA, IBF украинец Александр Усик посвятил историческую победу над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии своим родителям, тренерам и тем, кто присоединился к его триумфу.