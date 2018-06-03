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Усик возобновил подготовку к бою с россиянином Гассиевым

28 Читати новину українською
Олександр Усик
Олександр Усик

Украинский боксер Александр Усик (14-0, 12 КО) восстановился после травмы и начал подготовку к поединку против россиянина Марата Гассиева (26-0, 19 КО). Это должен быть финальный бой Всемирной боксерской серии (World Boxing Super Series, WBSS).

Победитель этого боя получит титулы чемпиона в тяжелом весе (WBA, WBC, WBO, IBF и по версии The Ring), трофей Моххамеда Али и чек на 10 миллионов долларов. Первоначально финал должен был состояться в Саудовской Аравии в городе Джидде 11 мая. Однако перед боем Усик получил травму, и поединок пришлось перенести. После этого в Саудовской Аравии отказались от проведения поединка.

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По словам тренера Гассиева, бой состоится 21 июля. Однако место проведения пока не выбрано. При этом Россия претендует на проведение боя, однако украинская сторона выступает против этого.

Теги: Усик – Гассиев Александр Усик Бокс Новости спорта
Источник: 24 Канал
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