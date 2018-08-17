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ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ

Усик встретится с Белью в Киеве

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Александр Усик встретится с Белью
Александр Усик встретится с Белью

31-летний украинец, чемпион мира по версиям WBC, IBF, WBA и WBO в тяжелом весе (до 90,7 кг) Александр Усик встретиться с экс-чемпионом WBC британцем Тони Белью в Киеве.

Правда, встреча Александра с Тони состоится не в ринге, а в рамках 56-го Конгресса Всемирного боксерского совета (WBC), который состоится в столице Украины с 30 сентября по 5 октября 2018 года. Участие Усика украинскому оргкомитету конвенции подтвердил его промоутер Александр Красюк, а участие Белью – президент WBC Маурисио Сулейман.

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Бой между Усиком и Белью за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, по словам Александра Красюка, должен пройти в Великобритании 10 или 17 ноября 2018 года.

Ранее свое участие в киевском Конгрессе WBC подтвердили Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд и Мэнни Пакяо. А также мексиканец Хулио Сезар Чавес, экс-абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе американец Риддик Боу и другие легендарные боксеры прошлого.

Напомним, в столицу Украины прилетят около 700 участников конгресса из 160 стран мира. В их числе будут действующие чемпионы мира, легендарные боксеры прошлого, президенты федераций стран-членов WBC, судьи, спортивные менеджеры и функционеры. Инициатором проведения конгресса в столице Украины стал "Вечный" чемпион WBC в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко.

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Теги: Новости спорта Усик – Белью Александр Усик Бокс
Источник: 24 Канал
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