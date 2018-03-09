Усик выиграет у Гассиева, – экс-чемпион WBA

Финал Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым закончится победой Александра.

Такое мнение высказал экс-чемпион мира по версии WBA Вячеслав Сенченко, передает Іsport.ua.

"В бою Усик – Гассиев мой фаворит, конечно же, Александр. Я сначала считал, что он выиграет суперсерию, и сейчас об этом говорю. Бой будет непростым, очень многое будет зависеть от тактики и от подготовки обоих боксеров. Много нюансов, которые решат исход поединка. Но я надеюсь, что Усик наберет свою лучшую форму к финалу и победит в нем", – убежден Сенченко.

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Но несмотря на это, экс-чемпион добавил, что Гассиев не стоит не дооценивать – последний бой россиянина показал, что у него есть план на поединок, он явно не однотипный (только атакующий, – "24") боксер.

Это значит, что у него есть план на бой, он может работать как первым планом, так и вторым. А это говорит о том, что это боксер высокого уровня,

– объяснил Сенченко.

Кроме того, у Нассиева тяжелые удары, поэтому Усику в бою не стоит только обмениваться ударами или ставить блок.

Напомним, решающий бой WBSS состоится 11 мая в мегаполисе Джидда – экономической столице Саудовской Аравии, расположенной на берегу Красного моря, неподалеку от Мекки.



Российский боксер Мурат Гассиев считает своего оппонента в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) украинского чемпиона по версиям WBO и WBC Александра Усика очень сильным спортсменом.