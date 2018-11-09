Усик вышел на взвешивание с Белью в шарфе "Манчестер Сити": стало известно почему

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик неожиданно посетил традиционную церемонию взвешивания в шарфике действующего чемпиона Англии – "Манчестер Сити".

Александр Красюк, представляющий интересы Александра Усика, объяснил появление своего клиента на взвешивании в шарфе "Манчестер Сити".

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Таким образом Саша решил поддержать своего друга Александра Зинченко, с которым они довольно тесно общаются,

– цитирует Усика Tribuna.com.

Напомним, что бой Усик – Белью состоится 10 ноября в Манчестере. На кону будут стоять пояса по версиям WBA, WBO, WBC и IBF, которыми владеет именно Усик. Ориентировочное время начала поединка – в 23:30 по Киеву.

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