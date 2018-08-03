Усик высказал мнение о Киевском и Московском патриархатах

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик считает, что сегодня политика в Украине влезает даже в веру. По его словам, после смерти человека Бог не будет спрашивать, в какую церковь он ходил, а будет смотреть на его добрые дела.

Такое заявление спортсмен сделал в эфире телеканала "112. Украина".

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"Я так скажу: когда мы закончим свое существование, каждый человек, потому что он является временным фактором на этой земле, когда мы будем стоять на Судном дне, то Всевышний не будет спрашивать, в какой патриархат мы ходили, он будет спрашивать, сколько ты добрых дел сделал, а любил ли ближнего своего, или ругал его, завидовал ему", – подчеркивает он.

По его словам, нынешние споры вокруг Томосу являются связанными с тем, что "политические вещи влезают даже в веру", а так не должно быть, особенно если человек – неверующий.

Кроме того, Усик рассказал, что встречался с митрополитом Онуфрием и сообщил подробности их общения.

"У меня сложилось настолько приятное впечатление об этом человеке. Это монах, очень преданный Богу, который молится ежедневно и посвятил свою жизнь Всевышнему. Такие впечатления у меня остались очень спокойные", – добавил украинский чемпион.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.