02:13
4 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
29°C 17°C
  • воскресенье
    28°C 19°C
  • понедельник
    24°C 18°C
  • вторник
    26°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СКАНДАЛ С ПРИЮТОМ НА ВОЛЫНИ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Страшное наказание библиотекой. Жареные факты про Овального
Вєсті Кремля
21:00, 3 августа
Вести.UA. Ляшко подрабатывает риэлтором. Плач Литвина
Вєсті.UA
20:59, 3 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
СКАНДАЛ С ПРИЮТОМ НА ВОЛЫНИ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Усик высказал мнение о Киевском и Московском патриархатах

62 Читати новину українською
Всевышний не будет спрашивать, в какой патриархат мы ходили, он будет спрашивать, сколько ты добрых дел сделал, – Усик
Всевышний не будет спрашивать, в какой патриархат мы ходили, он будет спрашивать, сколько ты добрых дел сделал, – Усик / Соцсети

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик считает, что сегодня политика в Украине влезает даже в веру. По его словам, после смерти человека Бог не будет спрашивать, в какую церковь он ходил, а будет смотреть на его добрые дела.

Такое заявление спортсмен сделал в эфире телеканала "112. Украина".

Читайте также: Почему Московский патриархат не хочет идти ни на какие диалоги с Киевским

"Я так скажу: когда мы закончим свое существование, каждый человек, потому что он является временным фактором на этой земле, когда мы будем стоять на Судном дне, то Всевышний не будет спрашивать, в какой патриархат мы ходили, он будет спрашивать, сколько ты добрых дел сделал, а любил ли ближнего своего, или ругал его, завидовал ему", – подчеркивает он.

По его словам, нынешние споры вокруг Томосу являются связанными с тем, что "политические вещи влезают даже в веру", а так не должно быть, особенно если человек  – неверующий.

Кроме того, Усик рассказал, что встречался с митрополитом Онуфрием и сообщил подробности их общения.

"У меня сложилось настолько приятное впечатление об этом человеке. Это монах, очень преданный Богу, который молится ежедневно и посвятил свою жизнь Всевышнему. Такие впечатления у меня остались очень спокойные",  – добавил украинский чемпион.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

Теги: Новости Украины Новости политики УПЦ МП УПЦ КП Единая поместная церковь Бокс Новости спорта религия Александр Усик
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Іран – США: навіщо Трамп вирішив зламати все, що робив Обама
3 августа, 22:01 Іран – США: навіщо Трамп вирішив зламати все, що робив Обама
Блог Медіа
Главные новости 3 августа: освобождение политзаключенного Костенко, убийство экс-депутата Жука
3 августа, 22:00 Главные новости 3 августа: освобождение политзаключенного Костенко, убийство экс-депутата Жука
Путешествия по Украине: удивительные места Ровненской области, которые очаровывают красотой
3 августа, 18:00 Путешествия по Украине: удивительные места Ровненской области, которые очаровывают красотой
Юлія Михайлова
Все развенчанные мифы и лайфхаки от Супрун: список
3 августа, 17:27 Все развенчанные мифы и лайфхаки от Супрун: список
506
Сложный выбор Ирана: здравомыслие либо суицид
3 августа, 17:07 Сложный выбор Ирана: здравомыслие либо суицид
Злой Одессит
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Стихи Кобзаря на разных языках мира прозвучали в национальном музее Тараса Шевченко
 10 марта 2015 , 16:16
Детский "концлагерь" в Киеве: воспитатели жестоко обошлись с малышом
 6 мая 2016 , 19:14
Заря получила за Бонавентуре 1,5 миллиона евро
 31 мая 2017 , 16:30
Реал "анонсировал" трансферы Месси и Бензема в соцсетях – хакеры эпически поиздевались над мадридским клубом
 26 августа 2017 , 11:50
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук