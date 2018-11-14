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      Усик "взул" Зинченко по количеству подписчиков в соцсети: фото

      92 Читати новину українською
      Александр Усик
      Александр Усик

      Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) поднялся на второе место среди украинских спортсменов по количеству подписчиков в Instagram.

      Согласно рейтингу, составленному статистическим агентством Aredi.Agency, теперь у боксера в популярной соцсети 481 тысяча подписчиков.

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      Отметим, что на первом месте идет Василий Ломаченко, у которого более миллиона поклонников.

      В десятку рейтинга также входят (в порядке убывания подписчиков) Евгений Коноплянка (футбол), Элина Свитолина (теннис), Андрей Ярмоленко (футбол), Юлия Левченко (легкая атлетика), Андрей Лунин (футбол), Святослав Михайлюк (баскетбол) и Дарья Билодид (дзюдо).

      Напомним, абсолютный чемпион мира Александр Усик победил британца Тони Беллью. В восьмом раунде Белью пропустил мощный удар и упал на ринг. Он пытался встать, но судья остановил бой.

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      Теги: Футбол Спорт Бокс Александр Зинченко Александр Усик
      Источник: 24 Канал
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