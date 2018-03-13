Усик зажигательными танцами под Лободу готовится к бою с Гассиевым: смешное видео

Чемпион мира по версиям WBO и WBC Александр Усик показал, как готовится к бою с россиянином Муратом Гассиевым.

В сети на канале "Большой куш "появилось видео с тренировочных будней Александра Усика.

В Барселоне чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO проходит первый этап подготовки к бою в финале Всемирной боксерской суперсерии против россиянина Мурата Гассиева.

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Но кроме интенсивных тренировок Саша и его тренер Сергей Ватаманюк находят время и для небольших развлечений – гуляют по городу, посещают кафе, играют в теннис, сходили на футбол, подпевают "Золотые купола" и прочее.

И традиционно Александр Усик порадовал своих поклонников фирменными танцами, даже подплясывал под известную песню Светланы Лободы "Твои глаза".

Александр Усик готовится к бою с Муратом Гассиевым – видео

Напомним, решающий бой WBSS состоится 11 мая в мегаполисе Джидда – экономической столице Саудовской Аравии, расположенной на берегу Красного моря, неподалеку от Мекки.



Российский боксер Мурат Гассиев считает своего оппонента в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) украинского чемпиона по версиям WBO и WBC Александра Усика очень сильным спортсменом.