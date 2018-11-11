Усика необычным способом сравнили с Мухаммедом Али: фото

После победы Александра Усика в бою против британца Тони Беллью, наш боксер не избежал сравнения с великим Мухаммедом Али.

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Для начала стоит отметить, что оба боксера родились в один день – 17 января. Вот только Кассиус Марселлус Клей (имя при рождении Мухаммеда Али) родился в 1942 году, а Усик – через 45 лет, в 1987 году.

Однако на этом сходства не заканчиваются. Оба являются олимпийскими чемпионами (Али на Олимпиаде-1960, Усик – на Олимпиаде-2012).

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А после боя против Беллью фотографам удалось поймать ракурс, где Усик стоит после победы так же, как и Али.

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К слову, после победы Усика над Беллью в зале возникла драка.