Усику – 32: главные цитаты боксера о любви к Украине, вере в Бога и чей Крым

17 января 2019 года Александру Усику исполняется 32 года. К этому времени украинский боксер успел достичь немало – стать олимпийским чемпионом и абсолютным чемпионом мира по боксу (впервые среди украинцев). Но Усик также запомнился и своими высказываниями. Предлагаем вспомнить самые необычные слова Усика о боксе, Украине, политике, Боге и критиках.

О боксе

Почему бокс. Папа сказал, что у меня может получиться. Я говорил: "Папа, какой бокс? У меня неплохо получается в футболе. Там бьют". Он ответил: "Чтобы не били тебя, должен бить ты".

Для меня нет разницы, кто передо мной на ринге – русский, украинец, немец или американец. Это бокс, а не политика.

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О боли, страхе и невозможном

У всех есть страх. Если ты не боишься, ты болен. Есть страх трусости. А есть страх, который тебя заводит. Меня заводит.

Лучше мне не говорить "это невозможно". Потому что я сделаю так, что это станет возможным.

Я говорю с болью. Знаете, что я ей говорю? Что она слабее меня. Я смеюсь над ней внутри себя. Такое ощущение, что я немного сумасшедший.

О звании Героя Украины

Герой – не нужны мне никакие звезды. Для своего народа и определенного количества людей моей страны я и так являюсь героем, мне для этого не нужны звезды, мне не нужны для этого какие-то регалии.

Не надо абсолютно ничего мне давать, потому что я ничего у вас не прошу. Я прошу вас просто не мешать мне идти тем путем, которым меня ведет Всевышний. Не мешайте – это лучшая поддержка, которую вы можете дать мне.

Для своих детей я герой. И это максимальное признание, которое я могу получить.

Я не суперзвезда. Звезды на небе. Я обычный парень, которому, возможно, что-то получше удается.

О религии и Боге

Я православный христианин. Лучше я умру, чем сниму крестик.

К нам в больницу пришел священник, который говорил о правильности жизни, дал мне молитвослов. Как все дети, мне тогда восемь или девять лет было, я бегал, суетился, они не понимали – пришел какой-то бородатый дядя с крестом в черной одежде, а я задавал ему вопросы, сказав, что скоро умру. Он мне такой: "Кто тебе это сказал?". Я говорю, что врачи. Он отвечает: "Бог решает, уйдешь ты или нет". И все. Он мне дал молитвослов, в котором я изучил свою первую молитву – "Отче наш".

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Не нужно просить у Бога легкую ношу. Лучше попросить сильнее плечи.

Я так скажу: когда мы закончим свое существование, каждый человек, потому что он является временным фактором на этой земле, когда мы будем стоять на Судный день, то Всевышний не будет спрашивать, в какой патриархат мы ходили, он будет спрашивать, сколько ты добрых дел сделал, а любил ли ближнего своего, или ругал его, завидовал ему.

Сегодня на утренней службе, когда я стоял после того, как прочитали "Отче наш", люди начали суетиться, кто-то уходил, кто-то шел на причастие. А я подумал о том, что мы верим в крест, церковь, батюшек, патриархаты, матриархаты какие-то. Мы не верим в Бога, друзья. Мы верим в кого угодно, только не в Бога. Это так грустно стало на самом деле. Верьте в Бога, друзья, а не в патриархаты, церкви, батюшек. Верьте в Бога, и тогда у вас все будет хорошо.

Нам даются знаки от Всевышнего, и когда мы начинаем их видеть – тогда все хорошо в нашей жизни. Талант – это такое громкое слово. 1% таланта, 99% кропотливого труда. Работать, работать и молиться. И тогда все получится.

О политике и политиках

Политика не нравится. Потому что там мало правды, мало действий, мало работы. Мы должны быть творцами, чтобы строить. Должны быть пчелами. Будем строить – все будет хорошо.

Дети должны учиться в той стране, где их родители пишут законы.

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О любви к Украине

Я чувствовал себя украинцем всегда. Мне об этом говорил папа: "Ты – украинец". В школе я пел гимн перед всеми школьниками. Учительница мне аплодировала.

Я поехал в Москву, чтобы стать абсолютным чемпионом мира. Знаете, когда Украина заживет хорошо? Когда каждый честно и качественно будет выполнять свою работу. Я поехал в Россию и совестно выполнил свою работу. Пусть четко выполняют свои функции те люди, которые меня критикуют. Совесть у меня чиста. Я выиграл под сине-желтым флагом. Очень люблю родную Украину. Но об этом никогда не кричу, а молча выполняю свою миссию.

Некоторые не понимают, что я говорю, а некоторые перекручивают это. Я говорю о том, что нам необходимо дружить. Внутри своей страны, нам, украинцам, нужно объединиться, и тогда у нас все получится. А мы друг друга как-то подкалываем, кусаем, не чтим.

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Я боксирую абсолютно для каждого украинца и прославляю свою страну. Я не разделяю людей по регионам. Я чувствую поддержку, когда я боксирую. Мне много пишут, я благодарю людей за это. На самом деле мне очень приятно и тепло, а кому-то что-то не нравится в том, что я делаю. Хотя, им тоже спасибо за то, что критикуют. Когда встречаешься с людьми на улице, то они говорят: "Спасибо, мы тебя поддерживаем, ты – крутой", еще что-то говорят, ну такие слова человеческие. Это нормально, я благодарен им за это.

Об изменении гражданства

Мне никто и никогда не предлагал изменить гражданство. Если бы мне предложили – я украинец, зачем мне менять гражданство. У меня есть страна, паспорт, дом. У меня все есть. Мне не нужно много паспортов. Я и с украинским могу ездить везде и делаю это. Пусть мне весь мир предложит гражданство – я буду везде ездить и все. Мне не нужно никакое другое гражданство кроме моего.

Я даже и не думал отказываться от украинского паспорта, потому что считаю себя патриотом родной страны и искренне желаю, чтобы Украина процветала. Бог сделал так, что я родился в Украине. Поэтому всегда буду оставаться украинцем.

Про Крым

Это мой дом. Конечно, я езжу туда, как только у меня появляется возможность и время, я беру машину и еду туда. На обоих контрольных пунктах ко мне относятся с уважением, даже способствуют быстрому прохождению. И я быстренько пересаживаюсь на машину, которая меня ждет и еду домой

Очень неудобно ездить. Какие-то границы появились, разногласия между людьми, злоба – это катастрофа, конечно.

Об украинском языке

Это язык мой, моих родителей и моих предков. Впрочем, я рос в регионе, где почти все говорят по-русски. Поэтому в быту чаще говорю на русском. Чувствую, что мой украинский не чист, а на суржике говорить не хочу. Впрочем, обещаю, что вскоре публично буду говорить на украинском языке.

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О войне на Донбассе

Все то, что там происходит – это плохие вещи. Люди умирают – это плохо. Но там настоящие люди. Ты, когда там находишься, наблюдаешь за тем, что происходит. Там не очень хорошая картина. Находиться там сложно.

О критике и критиках

Осуждать и поучать меня может тот человек, который со мной прошел этот путь. Или тот, кто меня воспитал.

Я не критикую нашу власть, потому что мне нечего кого-то критиковать. Я выполняю свою работу. Мне кажется, нужно каждому из нас прийти к тому, чтобы не критиковать кого-то, а заниматься своим делом.

Я совершенно не обращаю внимания на то, что они говорят. Потому что я делаю то, что я делаю, я прославляю свою страну, свою семью, своих близких. Я зарабатываю деньги, я живу так. Я совершенно не понимаю, почему людям не нравится то, что я делаю.

Все что я делаю, я делаю в первую очередь для себя, для своей семьи, для достижения цели, которую я перед собой ставлю. Если кому-то не нравится, я это не воспринимаю. Но, пожалуйста, не смотри. Сделай лучше или как-то по-другому.

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