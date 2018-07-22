Усику могут присвоить звание Героя Украины: появилась резкая реакция Геращенко

Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA, IBF украинец Александр Усик, который победил россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии, который проходил в Москве, является спортивным кумиром, а Героями Украины являются бойцы, которые защищают страну на Донбассе.

Об этом заявила первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко в Facebook.

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинского боксера Александра Усика с исторической победой над россиянином Гассиевым и предложил президенту Украины Петру Порошенко присвоить Усику звание Героя Украины.

"При всем уважении к нашим спортсменам и к их достижениям и победам, радости, что Украинский Флаг поднимается в честь этих побед, и звучит украинский гимн, осознание, что государство должно поддерживать развитие спорта, все же считаю популистскими и непродуманными заявления о том, что победитель в спортивном поединке должен получить звание Героя Украины", – подчеркнула она.

Политик подчеркнула, что настоящие украинские герои защищают страну в российско-украинской войне, которая продолжается на Донбассе.

Герои Украины – на фронте! Они защищают Украину в реальных боях с Москвой, а не в Москве. И хотелось бы, чтобы наше правительство в тылу помнило, где война и где настоящие герои, а не спортивные кумиры. И чтобы правительство не путало грешное с праведным, не мешало все в кучу, и не занимался популизмом и демагогией на теме героев. Пожалуй, если бы хоть раз побывали на передовой и под обстрелами, то не занимались бы демагогией,

– добавила Геращенко.

Напомним, в ночь на 22 июля в столице России Москве состоялся финал Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Маратом Гассиевым. Единогласным решением судей победу одержал украинец.