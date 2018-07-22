17:42
22 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
23°C 17°C
  • понедельник
    22°C 16°C
  • вторник
    25°C 18°C
  • среда
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ждун Путина. Трамп – маленькая вареная макарошка
Вєсті Кремля
18:42, 21 июля
Вести.UA. Жир. Тимошенко и теория Эйнштейна. Ми-ми-мишный депутат
Вєсті.UA
19:15, 21 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Усику могут присвоить звание Героя Украины: появилась резкая реакция Геращенко

743 Читати новину українською
Геращенко прокомментировала предложение оказать Усику звание Героя Украины
Геращенко прокомментировала предложение оказать Усику звание Героя Украины / Фото из открытых источников

Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA, IBF украинец Александр Усик, который победил россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии, который проходил в Москве, является спортивным кумиром, а Героями Украины являются бойцы, которые защищают страну на Донбассе.

Об этом заявила первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко в Facebook.

Читайте также: Усик обратился к украинцам после победы над Гассиевым: трогательное видео

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинского боксера Александра Усика с исторической победой над россиянином Гассиевым и предложил президенту Украины Петру Порошенко присвоить Усику звание Героя Украины.

"При всем уважении к нашим спортсменам и к их достижениям и победам, радости, что Украинский Флаг поднимается в честь этих побед, и звучит украинский гимн, осознание, что государство должно поддерживать развитие спорта, все же считаю популистскими и непродуманными заявления о том, что победитель в спортивном поединке должен получить звание Героя Украины", – подчеркнула она.

Политик подчеркнула, что настоящие украинские герои защищают страну в российско-украинской войне, которая продолжается на Донбассе.

Герои Украины – на фронте! Они защищают Украину в реальных боях с Москвой, а не в Москве. И хотелось бы, чтобы наше правительство в тылу помнило, где война и где настоящие герои, а не спортивные кумиры. И чтобы правительство не путало грешное с праведным, не мешало все в кучу, и не занимался популизмом и демагогией на теме героев. Пожалуй, если бы хоть раз побывали на передовой и под обстрелами, то не занимались бы демагогией,
– добавила Геращенко.

Напомним, в ночь на 22 июля в столице России Москве состоялся финал Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Маратом Гассиевым. Единогласным решением судей победу одержал украинец.

Теги: Александр Усик Новости политики Новости Украины Усик – Гассиев Награды Новости спорта Бокс Война на Донбассе Ирина Геращенко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
20 вещей, которые я не знал в 20 лет, но с которыми уже познакомил своих детей
сегодня, 16:01 20 вещей, которые я не знал в 20 лет, но с которыми уже познакомил своих детей
Блог Соцмережі 794
В поисках национальной идеи: как объединить украинцев?
сегодня, 12:01 В поисках национальной идеи: как объединить украинцев?
Катерина Одарченко 553
Памяти Богдана Ступки: малоизвестные факты о гениальном актере
сегодня, 10:00 Памяти Богдана Ступки: малоизвестные факты о гениальном актере
Ірина Полицька 1917
Державне бюро розслідування: новий ефективний орган розслідування чи відстійник старих кадрів
сегодня, 09:00 Державне бюро розслідування: новий ефективний орган розслідування чи відстійник старих кадрів
Мустафа Найєм 75
День семьи и любви в Луганске и Сталин, или Как жить не стоит
сегодня, 08:39 День семьи и любви в Луганске и Сталин, или Как жить не стоит
Ольга Черненко 1255
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины
 11 октября 2017 , 11:58
В Одессе задержали двух заключённых, сбежавших из колонии утром
 17 июля , 22:54
В Крыму бывшего чиновника приговорили на восемь лет за мошенничество
 5 января 2013 , 11:43 2
Рибери пропустит первую игру 1/8 ЛЧ против "Арсенала"
 10 февраля 2014 , 23:47
Сначала мы спали, а затем победили...незаслуженно. Обзор матчей 8-го тура Бундеслиги
 7 октября 2013 , 16:54
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук