Усику пригрозил поражением один из топ-боксеров

Чемпион мира по версии WBC Энтони Белью заявил, что сумеет преодолеть украинца Александра Усика благодаря своему опыту.

"Он – удивительный боец, гораздо лучше, чем я. Но знаете что? Он не бьет так сильно, как я. Усик делает достаточно для победы, а у меня высокий IQ. Я понимаю профессиональный бокс лучше, чем Усик", – сказал британец в комментарии для "Вринге".

Читайте также: Александр Усик может выйти на ринг с Джошуа: известно когда

По словам Белью, он дольше в профессиональном боксе и имеет гораздо больше опыта.

Знаю, как подниматься с пола, я прошел через бойни. Бои Александра Усика всегда складываются в его пользу, но, поверьте мне, я сравнял бы бой,

– добавил боксер.

По словам Белью, ранее у него самого часто верили не до конца, впрочем он доказывал, что лучший своими победами.

"Мне говорили, что я – мусор, что я никогда не выиграю титул чемпиона мира Дэвид Хэй вырубает меня за два раунда. Затем те же люди говорили, что Хэй был расслаблен. Когда я избил его во второй раз, они говорили, что я побил старого. Они всегда находят оправдания", – отметил британский боксер.

Напомним, в ночь на 22 июля во Москве состоялся финал Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Маратом Гассиев. По единогласному решению судей победу одержал Усик.