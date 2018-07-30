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Усику пригрозил поражением один из топ-боксеров

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Энтони Белью
Энтони Белью / BOXING Channel

Чемпион мира по версии WBC Энтони Белью заявил, что сумеет преодолеть украинца Александра Усика благодаря своему опыту.

"Он – удивительный боец, гораздо лучше, чем я. Но знаете что? Он не бьет так сильно, как я. Усик делает достаточно для победы, а у меня высокий IQ. Я понимаю профессиональный бокс лучше, чем Усик", – сказал британец в комментарии для "Вринге".

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По словам Белью, он дольше в профессиональном боксе и имеет гораздо больше опыта.

Знаю, как подниматься с пола, я прошел через бойни. Бои Александра Усика всегда складываются в его пользу, но, поверьте мне, я сравнял бы бой, 
– добавил боксер.

По словам Белью, ранее у него самого часто верили не до конца, впрочем он доказывал, что лучший своими победами.

"Мне говорили, что я – мусор, что я никогда не выиграю титул чемпиона мира Дэвид Хэй вырубает меня за два раунда. Затем те же люди говорили, что Хэй был расслаблен. Когда я избил его во второй раз, они говорили, что я побил старого. Они всегда находят оправдания", – отметил британский боксер.

Напомним, в ночь на 22 июля во Москве состоялся финал Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Маратом Гассиев. По единогласному решению судей победу одержал Усик.

Теги: Бокс Александр Усик Новости спорта
Источник: 24 Канал
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