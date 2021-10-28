У здания суда усилили охрану. На кадрах видно, что на территории находятся десятки силовиков. Подозреваемого уже привели в зал суда.
Заметьте "Стреляй в небо": мажор, устроивший ДТП в Харькове, дарил другу заряженный пистолет
Журналистов в зал суда не впустили. Объявили, что заседание состоится в закрытом режиме.
Подозреваемого привезли в суд: смотрите видео
Журналистов не впустили в зал суда: смотрите видео
В Харькове избирают меру пресечения 16-летнему мажору: смотрите видео
Мажор не сотрудничал со следствием
- Заместитель начальника полиции Харьковской области Сергей Чиж рассказал, что задержанный отказался сотрудничать со следствием.
- По словам правоохранителя, он ничего на допросе не говорит, ссылаясь на статью 63 Конституции Украины (она обеспечивает право не свидетельствовать против себя или членов семьи – 24 канал), это его законное право, но следствие расценивает это как "нежелание сотрудничать".
- В то же время Чиж подчеркнул, что доказательств достаточно.
Смертельное ДТП с Infinity в Харькове: главное
- Смертельное ДТП произошло 26 октября в Харькове на перекрестке Одесской улицы и проспекта Гагарина. Infinity пролетела на красный свет и врезалась в Chevrolet.
- В Infinity находился 16-летний Николай. По данным следствия, именно он был за рулем в момент ДТП.
- Также в автомобиле находились двое 19-летних парней и несовершеннолетняя девушка.
- В результате ДТП погиб мужчина. Его дочь записала видео, в котором рассказала, что "мы ищем опытного адвоката, который бы мог быть с нами в этой ситуации".