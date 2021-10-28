Усиленная охрана и десятки силовиков: в Харькове избирают меру пресечения 16-летнему мажору

В Киевском райсуде Харькова в понедельник, 28 октября, избирают меру пресечения 16-летнему мажору, который устроил смертельное ДТП с Infinity. Заседание началось в 10:00.

У здания суда усилили охрану. На кадрах видно, что на территории находятся десятки силовиков. Подозреваемого уже привели в зал суда.

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Журналистов в зал суда не впустили. Объявили, что заседание состоится в закрытом режиме.

Подозреваемого привезли в суд: смотрите видео

Журналистов не впустили в зал суда: смотрите видео

В Харькове избирают меру пресечения 16-летнему мажору: смотрите видео

Мажор не сотрудничал со следствием

Заместитель начальника полиции Харьковской области Сергей Чиж рассказал, что задержанный отказался сотрудничать со следствием.

По словам правоохранителя, он ничего на допросе не говорит, ссылаясь на статью 63 Конституции Украины (она обеспечивает право не свидетельствовать против себя или членов семьи – 24 канал), это его законное право, но следствие расценивает это как "нежелание сотрудничать".

В то же время Чиж подчеркнул, что доказательств достаточно.

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