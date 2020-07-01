В Киеве усилили карантин: что теперь под запретом
Городские власти Киева решили усилить карантин. Речь идет о работе развлекательных заведений. Все из-за эпидемиологической ситуации в столице.
Об усилении карантина в Киеве заявил городской голова Виталий Кличко во время брифинга, сообщает 24 канал.
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Новые ограничения в Киеве
- Ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) – до 22.00
- Ограничено проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера – с 22.00.
"Ограничения – вынужденные и направлены на сдерживание распространения болезни. И город будет выполнять такое решение правительства", – отметил Виталий Кличко.
Коронавирус в Киеве: коротко
- По состоянию на 1 июля, в Киеве уже 5138 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За предыдущие сутки – 101 новый случай, в том числе 7 медиков.
- В больницах столицы находятся 274 больных коронавирусом. В том числе, 11 детей. Количество больных в тяжелом состоянии – 48. 7 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
- Больницы первой волны, рассчитанной почти на 900 коек, заполнены на 31% (8 городских больниц и 2 роддома).