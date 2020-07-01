Городские власти Киева решили усилить карантин. Речь идет о работе развлекательных заведений. Все из-за эпидемиологической ситуации в столице.

Об усилении карантина в Киеве заявил городской голова Виталий Кличко во время брифинга, сообщает 24 канал.

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Новые ограничения в Киеве

Ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) – до 22.00

Ограничено проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера – с 22.00.

"Ограничения – вынужденные и направлены на сдерживание распространения болезни. И город будет выполнять такое решение правительства", – отметил Виталий Кличко.

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