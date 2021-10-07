Усилили карантин в Харькове: когда начнут действовать новые ограничения
Источник:Суспільне
Харьков переведут в оранжевую зону карантина. Теперь там будут действовать более жесткие противоэпидемиологические ограничения.
Решение об усилении карантина приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям. Правила оранжевой зоны здесь начнут действовать с 10 октября.
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Список новых ограничений в городе
На заседании в горсовете сообщили, что пересмотреть пребывание в оранжевой зоне должны 18 октября. До этого момента будут действовать следующие ограничения:
- спортзалы, театры и кинотеатры будут работать только при наполненности залов до 50%;
- в общественном транспорте можно ехать только на местах для сидения;
- запрещены все массовые мероприятия.
Однако сообщили, что школы будут работать в обычном режиме. Также напомнили о необходимости ношения защитных масок во всех общественных местах.
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