Усиливают карантин на Днепропетровщине: будут ограничения в общежитиях и маршрутках

На всей территории Днепропетроской области с 11 ноября могут усилить карантинные ограничения. Сейчас уже известно, какие новые правила там планируют ввести.

Об этом говорили на областной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций. Ее заседание состоялось 8 ноября.

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Какие ограничения хотят ввести

В общежития учебных заведений рекомендуют впускать только студентов с сертификатом вакцинации. Те, кто не сделал прививку, смогут учиться только дистанционно.

Комиссия также рекомендовала ввести такое же ограничение в общественном транспорте. Однако туда можно будет заходить и при наличии отрицательного теста на COVID-19.

Тоже рекомендовали запретить работу всех развлекательных заведений в период с 22:00 до 6:00.



Заседание комиссии, где об этом говорили / Фото облсовета Днепропетровщины

Болеет много детей

Эти правила носят скорее рекомендательный характер. Однако их можно не придерживаться, если такое решение не примут сельские, поселковые и городские комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций.

5 ноября сообщили, что заполнены 80% мест в коронавирусном отделении областной детской больницы Днепропетровщины. Врачи отметили, что преимущественно с детьми также лечат их родителей.

Ситуация действительно критическая, поскольку все дети разного возраста и в разном состоянии. Самому младшему пациенту 10 дней, а самыми старшими являются 17-летние беременные девушки.